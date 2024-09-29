İsrail Gazze'ye Saldırdı: 6 Ölü, 25 Yaralı

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İsrail'in Gazze'nin kuzeyi ile orta kesimine düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli öldü, 25 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nden kaynaklar, kuzeydeki El-Cela Caddesi'nde bulunan Es-Saftavi bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda 1 Filistinlinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampında bir eve düzenlenen saldırıda ise 5 Filistinli öldü, 5'i yaralandı.

Görgü tanıkları hedef alınan 2 evin de tamamen yıkıldığını ve civardaki evlerde büyük hasar oluştuğunu ifade etti.