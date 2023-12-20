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İsrail, GKRY ile Gazze'ye yardımların deniz yoluyla gönderilmesini değerlendiriyor. - Son Dakika
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İsrail, GKRY ile Gazze'ye yardımların deniz yoluyla gönderilmesini değerlendiriyor.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin derinleşmesi nedeniyle yardımların deniz yoluyla gönderilmesi için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile görüşmelerde bulundu. Planlanan 'deniz koridoru' ile insani yardımlar doğrudan Gazze'ye ulaştırılacak.

İsrail, GKRY ile Gazze\'ye yardımların deniz yoluyla gönderilmesini değerlendiriyor.
20.12.2023 - 18:55,  Güncelleme: 18:58
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İsrail, kara işgalini genişlettiği ve barınma, gıda, temiz su sıkıntısı nedeniyle insani felaketin derinleştiği Gazze Şeridi'ne yardımların deniz yoluyla gönderilmesi için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eli Cohen GKRY'de Rum mevkidaşı Constantinos Kombus ile Gazze'ye bir "deniz koridoru" açılması konusunu görüştü.

Rum mevkidaşı Kombus ile Larnaca Limanı'nı ziyaret eden Cohen, buradaki hazırlıklara ilişkin bilgi aldı.

Açıklamaya göre, planlanan "deniz koridoru" kapsamında Gazze'ye gönderilen insani yardımlar Larnaca Limanı'nda kurulan çok amaçlı merkezde İsrail'in koordinasyonuyla teftişten geçerek "İsrail'e uğramadan" doğrudan Gazze'ye gönderilecek.

Cohen, Gazze'ye GKRY'den açılacak deniz koridorunun "İsrail'in Gazze Şeridi'nden ekonomik olarak çekilmesine katkı sağlayacağını" belirtti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridindeki kara işgalini genişletmesinin ardından Gazze'ye İsrail'den mal girişinin sağlandığı Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı kapatılmıştı.

Mısır'dan Gazze'ye açılan Rafah Sınır Kapısı'ndan giren insani yardımlar İsrail'in denetiminden geçiyor.

BM'ye bağlı insani kuruluşlar, 2,3 milyon nüfusun 1,9 milyonunun saldırılar karşısında zorla göç ettirildiği Gazze Şeridi'nde barınma imkanından yoksun sivillerin açlık, temiz su eksikliği, salgın hastalıklar riski altında yaşadığına ve insani yardımların yetersizliğine dikkati çekiyor.

Kaynak: AA
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