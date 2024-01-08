 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail, Gazze'ye yönelik işgalinde yeni bir aşamaya geçti - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail, Gazze'ye yönelik işgalinde yeni bir aşamaya geçti

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'ne yönelik işgalin yeni ve daha az yoğun bir aşamaya geçtiğini belirtti. İsrail ordusu, daha az kara birliği ve hava saldırısı içeren bir harekata başladı. İsrail'in Gazze'deki asker sayısını azaltmaya devam edeceği ifade edildi. İsrail, sivil ölümleri önlemek için tedbirler aldığını savunurken, Hamas'ı sivilleri tehlikeye atmakla suçladı.

İsrail, Gazze\'ye yönelik işgalinde yeni bir aşamaya geçti
08.01.2024 - 20:39,
Abone Ol

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik işgalinde "yeni ve daha az yoğun bir aşamaya geçtiğini" belirtti.

Hagari, Gazze'deki duruma ilişkin ABD merkezli The New York Times gazetesine konuştu.

İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik işgalinde "yeni ve daha az yoğun bir aşamaya geçtiğini" söyleyen Hagari, İsrail'in daha az kara birliği ve hava saldırısı içeren bir harekata geçmeye başladığını aktardı.

Hagari, "savaşın aşama değiştirdiğine" işaret ederek, bu ay başlayan süreçle ülkesinin Gazze'deki asker sayısını azaltmaya devam edeceğini kaydetti.

İsrail Ordusu'nun "geniş çaplı manevralar yerine daha hedefe yönelik baskınlar" düzenlemeye yönelmesiyle, Gazze'nin kuzeyindeki saldırıların yoğunluğunun azalmaya başladığını belirten Hagari, İsrail'in özellikle Han Yunus ve Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Balah şehrine odaklanacağını söyledi.

Hagari, İsrail'in yerinden edilmiş insanlar için çadırlar da dahil olmak üzere "daha fazla insani yardımın Gazze'ye girmesine izin vermeyi hedeflediğini" ifade ederek, ülkesine yönelik "soykırım" suçlamalarını reddetti.

İsrail'in, sivil ölümleri önlemek için her türlü tedbiri aldığını iddia eden Hagari, Hamas'ın "askeri altyapısını sivil alanların içine yerleştirerek sivilleri tehlikeye attığını" öne sürdü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Gazze, İsrail, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'ye yönelik işgalinde yeni bir aşamaya geçti - Son Dakika


20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47
Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak

Son Dakika
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 22:15:19. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'ye yönelik işgalinde yeni bir aşamaya geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement