İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 1 Nisan'da uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanının ordu güçlerince öldürülmesinin ardından Nahal Tugayı Komutanı'nı görevden aldı.
Kanal 14 televizyonunun haberine göre Halevi, World Central Kitchen (WCK) çalışanlarının öldürülmesi sonrası Nahal Tugayı Komutanı'nın görevden alınması da dahil bir dizi "sert önleme" başvurdu.
Halevi, tugaydaki bir üst düzey subayı daha görevden almaya, Güney Bölgesi Komutanı ile 162. Zırhlı Tümen komutanlarını "sert şekilde uyarmaya" karar verdi.
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'nin bu adımının, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.
Biden, Netanyahu'ya Gazze'de insani yardım görevlilerine yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu ve ABD'nin İsrail'e yapacağı bundan sonraki yardımların "sivilleri korumaya dönük adımlar atmasına" bağlı olacağını söylemişti.
İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.
Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 personelinin öldüğü bildirilmişti.
Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan iki zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.
Açıklamada, "Bu, bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadeleri kullanılmıştı.
İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.
Son Dakika › Güncel › İsrail Genelkurmay Başkanı, yardım kuruluşunun çalışanlarının öldürülmesinin ardından komutanı görevden aldı - Son Dakika
İngiltere, kan testleri yoluyla Alzheimer hastalığı ve diğer demans türlerinin daha erken teşhis edilip edilemeyeceğini anlamak için denemeler yapıyor. Bu sayede daha fazla insanın bakım, destek ve yeni ilaç tedavilerine daha erken aşamada başlanması umuluyor. Alzheimer Society verilerine göre dünyada 55 milyon insan demansla yaşıyor ve 2050'de bu rakamın 139 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.
İngiltere, kan testleri yoluyla Alzheimer hastalığı ve diğer demans türlerinin daha erken teşhis edilip edilemeyeceğini anlamak için denemeler yapıyor. Bu sayede daha fazla insanın bakım, destek ve yeni ilaç tedavilerine daha erken aşamada başlanması umuluyor. Alzheimer Society verilerine göre dünyada 55 milyon insan demansla yaşıyor ve 2050'de bu rakamın 139 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.
McDonald's, İsrail-Hamas savaşının ardından düzenlenen boykotun ardından, İsrail'deki tüm restoranlarının ana şirket tarafından geri satın alınacağını duyurdu. Şirket, İsrail'de McDonald's'ın 225 restoranını işleten ve 5 bin kişi istihdam eden Alonyal şirketiyle anlaşma yapıldığını belirtti. Alonyal'ın İsrailli askerlere bedava yiyecek dağıtmasından sonra McDonald's eleştiri almıştı. Satışın koşulları açıklanmadı.
Ataşehir TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir otomobil cipe arkadan çarptı. Kazada, biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Sancaktepe'de Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda, kimliği belirsiz kişiler tarafından Mesut A. adlı bir kişiye ateş açıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mesut A'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet ekipleri, olay yerini güvenlik altına alırken, olay yeri inceleme ekipleri de boş kovanlar buldu. Mesut A'nın cansız bedeni morga kaldırılırken, araç ise olay yerinden çekiciyle kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?