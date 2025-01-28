İsrail Golan Tepeleri'nde Askeri Gücünü Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Golan Tepeleri'nde Askeri Gücünü Artırıyor

İsrail, Golan Tepeleri'ndeki askeri varlığını tahkim ediyor ve yeni karakollar kuruyor.

28.01.2025 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki işgalini tahkim ediyor.

İsrail ordusu, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin çökmesinin ardından işgalini genişlettiği Golan Tepeleri'ndeki Hermon Dağı'nın Suriye tarafında kurduğu "geçici" askeri karakolların görüntülerini paylaştı.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail birliklerinin sert kış koşullarında barınmaları için yalıtımlı yapılar inşa edildiği ve bölgeye jeneratör, ısıtıcı ve kışlık askeri kıyafetler nakledildiği belirtildi.

İsrail ordusu, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çöktüğü 8 Aralık'ta Suriye-İsrail arasındaki uluslararası anlaşmayı ihlal ederek işgal altındaki Golan Tepeleri ile Suriye'nin himayesindeki tampon bölgeyi işgal etmeye başlamıştı.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya kış aylarında da Hermon Dağı'nda kalınması için talimat verdiğini duyurmuştu. İsrailli Bakan, bu adımı işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki toprak gasbedilen bölgelere inşa edilmiş İsrail yerleşim birimlerini korumak amacıyla gerçekleştiğini ileri sürmüştü.

İşgale giden süreç 1967'de başladı

Stratejik öneme sahip Golan Tepeleri'ndeki İsrail işgali 1967'de başladı. İsrail ordusu, 5 Haziran 1967'de başlayan ve "Altı Gün Savaşı" olarak bilinen muharebe İsrail, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Sina'nın yanı sıra Golan Tepeleri'ni de işgal etti.

Mısır ile koordineli başlattıkları ve "Yom Kippur Savaşı" olarak bilenen 1973'teki muharebede Suriye, Golan Tepeleri'ni İsrail işgalinden kurtarmayı denedi ancak başaramadı.

Tel Aviv ile Şam arasında da 5 Haziran 1974'te Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması imzalandı. İsrail bu anlaşmayla Yom Kippur Savaşı'nda işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmeyi kabul ederken, 1967'de işgal ettiği Golan Tepeleri'nde kalmaya devam etti.

Stratejik önemi nedeniyle bölgeden ayrılmak istemeyen İsrail, 1981'de Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıkladı, ancak ABD hariç uluslararası toplum bu kararı bugüne kadar tanımadı.

Golan Tepeleri'ndeki sorunun çözülmesi için birçok girişimde bulunuldu ancak bunların tamamı başarısız oldu. Onlardan biri de 2000'de ABD'nin arabuluculuğunda yapılmıştı. Golan Tepeleri'nin Suriye'ye iadesi hedefiyle, ABD'nin ara buluculuğunda başlatılan müzakereler başarısızlıkla neticelendi. Görüşmelerin başarısız olmasının nedeni ise İsrail'in, Celile Gölü yanında yer alan ve kilit öneme sahip su kaynağı olan bir toprak parçasını Suriye'ye bırakmaya razı olmamasıydı.

Suriye ve İsrail, kapsamlı bir barış anlaşması sağlanması amacıyla 2008'de Türkiye'nin ara buluculuğunda yeniden dolaylı görüşmelere başladı. İsrail'in Gazze'ye saldırmasının ve dönemin İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın yolsuzluk davası nedeniyle istifa etmesinin ardından görüşmeler sonlandırıldı.

Netanyahu, 2016'da Bakanlar Kurulunu Golan Tepeleri'nde toplayarak dünyaya burayı "İsrail toprağı" olarak tanıma çağrısında bulundu ancak uluslararası toplum buna olumlu yanıt vermedi, aksine tepki gösterdi.

Donald Trump, 45. ABD Başkanı olduktan sonra 25 Mart 2019'da Suriye toprağı Golan Tepeleri üzerindeki "İsrail egemenliğini tanıdıklarını" açıkladı.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye'deki işgalini genişleterek başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Golan Tepeleri, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Golan Tepeleri'nde Askeri Gücünü Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
09:46 Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham Onlarca ölü var Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var
16:54 Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı
16:50 Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor
16:41 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi iptal oldu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu
16:38 ABD’li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin’i öldürmeye çalıştı ABD'li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin'i öldürmeye çalıştı
16:24 Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil
16:02 Trump, DeepSeek’in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti Trump, DeepSeek'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti
15:53 Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye’ye geri dönüyor Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor
15:51 Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City’den getirdi Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 12:31:27. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Golan Tepeleri'nde Askeri Gücünü Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.