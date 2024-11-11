İsrail, Golan Tepeleri'nde Yol İnşaatına Başladı - Son Dakika
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İsrail, Golan Tepeleri'nde Yol İnşaatına Başladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde asfalt yol yapım faaliyetleri yürütüyor.

11.11.2024 21:47
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İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ni Suriye'den ayıran Alfa Hattı boyunca yaptığı yeni yol için asfalt döşeme faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

ABD merkezli Planet Labs PBC şirketinin sağladığı ve Associated Press (AP) tarafından analiz edilen uydu fotoğraflarına göre, İsrail ordusu işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ni Suriye'den ayıran askerden arındırılmış hat boyunca yol yapım çalışması yürütüyor.

Uydu fotoğraflarındaki farklılık İsrail ordusunun eylül ayı sonlarında ciddi bir şekilde yol yapım çalışmalarına başladığını gösteriyor.

5 Kasım'da alınan yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerine göre, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinin yaklaşık 3 kilometre güneydoğusundan başlayan Alfa Hattı boyunca 7,5 kilometrenin üstünde inşaat çalışması yapıldığını gösteriyor.

Görüntülerde, bir kısmı taze asfaltla döşenmiş gibi görünen bir hendek görüldüğü belirtilirken, hendek boyunca Suriye tarafına doğru uzanan tel örgülerin de dikkat çektiği vurgulandı.

Ayrıca görüntülerde ekskavatörlerin ve diğer iş makinelerinin güzergah boyunca aktif olarak kazı yaptığı ve daha fazla asfalt yığıldığının gözlemlendiği belirtildi.

İsrail yürütülen inşaat çalışmalarını kabul etmese de haziran ayında BM'ye gönderdiği 71 sayfalık mektupta "Suriye'nin Alfa Hattı'nı ihlal ettiğini ve ayrım bölgesinde (her gün) silahlı varlık gösterdiğini" savunmuştu. Mektupta, Suriyeli sivillerin hattı geçerek çok sayıda ihlalde bulunduğundan bahsediliyordu.

İsrail, ateşkes kurallarını ihlal ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) askerden arındırılmış bölgede, BM Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF) adı verilen bir barış gücü bulunduruyor.

BM Barış Gücü Sözcüsü Nick Birnback, AP'ye yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin söz konusu çalışmalar sırasında askerden arındırılmış bölgeye girerek ateşkes kurallarını ihlal ettiğini bildirdi.

"Son aylarda BM Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF), İsrail ordusu tarafından ateşkes hattı boyunca yürütülen inşaat faaliyetlerini gözlemledi." ifadelerini kullanan Birnback, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bağlamda, UNDOF bazı durumlarda İsrail ordu personelinin, ekskavatörlerinin, diğer inşaat ekipmanlarının ve inşaatın kendisinin ayrım bölgesine tecavüz ettiğini gözlemlemiştir."

UNDOF'un, bölgede çoğunluğu Fiji, Hindistan, Kazakistan, Nepal ve Uruguay'dan olmak üzere bölgede devriye gezen yaklaşık 1,100 askeri bulunuyor.

İsrail, 1967'deki "6 Gün Savaşı"nın sonunda Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze, Golan Tepeleri ve Sina Yarımadası'nı işgal etmişti. İsrail, 1981 yılında Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak etti ancak uluslararası toplum bu kararı bugüne kadar tanımadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Golan Tepeleri'nde Yol İnşaatına Başladı - Son Dakika

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