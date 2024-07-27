İsrail, Golan Tepeleri'ndeki saldırıyı Hizbullah'a bağladı

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İsrail ordusu, işgali altındaki Golan Tepeleri'nde Mendel Şems beldesine düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıkladı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Golan Tepeleri'nde Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısının "durum değerlendirmesi ve elindeki istihbarat sonuçlarına göre" Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği belirtildi.

Hizbullah Hareketi, Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.

Öte yandan, İsrail'den Kanal12 televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "Hizbullah'ın tüm çizgileri aştığına ilişkin şüphe yok. Top yekün bir savaşla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Savaşın bir kendileri için bedeli olacağını ancak Hizbullah'a da "daha ağır bedel ödeteceklerini" dile getiren Katz, İsrail'in ABD ve Avrupa'dan tam destek alacağını söyledi.

Katz, İsrail'in ne gibi adımlar atacağına ilişkin detay vermedi.

İsrail muhalefetinden Evimiz İsrail Partisi Lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, saldırıdan Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı sorumlu tutarak, "bedel ödemesinin zamanının geldiğini" belirtti.

İsrail'in kuzeyinde Hizbullah ile çatışmalarla ilgili Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine yüklenen Lieberman, aylar boyunca hükümeti kuzeyin kaybedildiği konusunda uyardıklarını, hükümetin 10 aydır bir savaş stratejisi ortaya koymadan durumu idare etmeye çalıştığını belirtti.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Dürzi beldesi Mecdel Şems'e düzenlenen roket saldırısında 9 kişinin öldüğü yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bildirilmişti.