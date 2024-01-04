İsrail güçleri, Batı Şeria\'nın Tamun beldesinde bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tamun beldesine düzenledikleri baskında bir Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Tubas kentine bağlı Tamun beldesinde göğsünden vurarak yaraladığı 29 yaşındaki Useyd Cevad Beni Avde'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine, İsrail güçlerinin Tamun'a baskın düzenlediğini, arama yaptıklarını ve evlere zorla girdiklerini söyledi.

İsrail askerleri ile baskına karşı çıkan onlarca Filistinli arasında arbede çıktığını aktaran görgü tanıkları, İsrail güçlerinin gerçek mermiyle Filistinlilere ateş açtığını aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te öldürülen Filistinlilerin sayısı 325'e yükseldi.