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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Sağlık Merkezine Baskın Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Sağlık Merkezine Baskın Düzenledi

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Er-Reşade Sağlık Merkezi'ne düzenlediği baskında, ekipmanlar ve hasta kayıtları tahrip edildi. Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail askerlerinin barbarca bir eylem gerçekleştirdiğini belirtti. Sağlık merkezinde binlerce kişinin hizmet aldığı ve uluslararası hukuk gereğince korunması gerektiği vurgulandı. İsrail tarafından ise baskına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Güçleri Batı Şeria\'da Sağlık Merkezine Baskın Düzenledi
10.01.2024 - 11:57,
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bir sağlık merkezine baskın düzenleyerek içerdeki ekipmanları ve hasta kayıtlarını tahrip ettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın güneyinde Beytüllahim kentinde Er-Reşade Sağlık Merkezine baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin sağlık merkezindeki ekipmanları ve hasta kayıtlarını tahrip ettiğini ifade eden Keyle, bunu "barbarca bir eylem" olarak nitelendirdi.

Keyle, genel sağlık hizmetlerinin yanı sıra kadın, anne ve çocuklara yönelik takip ve laboratuvar tetkiklerinin yapıldığı merkezde 3 binden fazla kişinin hizmet aldığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Örgütüne, bu baskına ilişkin mesaj gönderdiğini aktaran Keyle, uluslararası hukuk gereğince sağlık merkezlerinin korunması için acilen devreye girilmesi çağrısında bulunduğunu paylaştı.

İsrail tarafından baskına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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