 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki hastaneye baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki hastaneye baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İbni Sina Hastanesine baskın düzenleyerek, tedavi gören 3 Filistinliyi öldürdü. Filistin Sağlık Bakanı, İsrail'in Filistin halkı ve sağlık kuruluşlarına yönelik suçlarına son verilmesi ve koruma sağlanması çağrısında bulundu. Öldürülenlerden biri uzun süredir hastanede tedavi görüyordu.

İsrail güçleri, Batı Şeria\'daki hastaneye baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi öldürdü
30.01.2024 - 09:11,
Abone Ol

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir hastaneye baskın düzenleyerek, biri tedavi gören 3 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesine baskın gerçekleştirdi.

İsrail askerleri, baskında hastanedeki 3 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Birleşmiş Milletler ile uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına yaptığı çağrıda, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkı ile sağlık kuruluşlarına karşı işlediği suçlara son verilmesini, sağlık merkezleri ve ekipleri için gerekli korumanın sağlanmasını istedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, öldürülen 3 Filistinliden ikisinin kardeş olduğu belirtildi.

Öldürülenlerin, Muhammed ve Basil Eymen el-Gazavi ile Muhammed Velid Celamine olduğu kaydedildi.

Basil Eymen el-Gazavi'nin 25 Ekim 2023'ten bu yana hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.

Sivil kıyafet ile doktor ve hemşire önlüğü giyen yaklaşık 10 İsrail özel harekat mensubunun hastaneye girdiği ve 3. kata çıkarak susturuculu silahlarla 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri, Batı Şeria'daki hastaneye baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika


10:06
CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
09:56
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53
Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38
İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34
Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:55
İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu
08:54
Galatasaray, sol bek için Tagliafico ile görüşmelere başladı Galatasaray, sol bek için Tagliafico ile görüşmelere başladı
08:51
Kilise saldırısında kullanılan silahın parçaları bulundu Kilise saldırısında kullanılan silahın parçaları bulundu

Son Dakika
10:06 CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
09:56 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53 Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38 İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34 Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:54 Galatasaray, sol bek için Tagliafico ile görüşmelere başladı
08:55 İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu
08:51 Kilise saldırısında kullanılan silahın parçaları bulundu
08:47 Ömer dizisinde Emine'yi oynayan Çağla Naz Kargı performansıyla alkış topladı
08:44 Listenin en dikkat çeken ismi! Lal Denizli, CHP'nin Çeşme adayı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 10:15:30. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail güçleri, Batı Şeria'daki hastaneye baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement