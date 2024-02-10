İsrail Güçleri Filistin Kızılayı Hastanesinde 17 Kişiyi Alıkoymuş - Son Dakika
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İsrail Güçleri Filistin Kızılayı Hastanesinde 17 Kişiyi Alıkoymuş

İsrail Güçleri Filistin Kızılayı Hastanesinde 17 Kişiyi Alıkoymuş

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta bulunan Filistin Kızılayına bağlı Emel Hastanesinde 8'i sağlık personeli olmak üzere toplam 17 kişiyi alıkoyduğu bildirildi. İsrail ordusu, hastaneye yaklaşık 10 saat süren bir baskın düzenleyerek arama yapmış, ekipmanlara zarar vermiş, sağlık personelini sorgulamış ve darp etmiştir. Ayrıca, Kızılay çalışanları, hastalar ve refakatçilerin paralarını ve eşyalarını çalmış, bilgisayar ve iletişim cihazlarına el koymuştur.

10.02.2024 02:07
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İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistin Kızılayına bağlı Emel Hastanesinde 8'i sağlık personeli 17 kişiyi alıkoyduğu belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Emel Hastanesine yaklaşık 10 saat süren bir baskın düzenlediği, bu süre zarfında hastanede arama yaptığı, ekipmanlara zarar verdiği, sağlık personelini sorguya çektiği ve darbettiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, 4'ü doktor olmak üzere Kızılay'a bağlı 8 sağlık personeli, 4 yaralı ve 5 refakatçiyi alıkoyduğu kaydedildi.

İsrail güçlerinin ayrıca, Kızılay çalışanları, hastalar ve refakatçilerin paralarını ve eşyalarını çaldığı, bilgisayar ve kablosuz iletişim cihazlarına el koyduğu aktarıldı.

Filistin Kızılayından daha önce yapılan açıklamada, Emel Hastanesi'nin 19 gündür kuşatma altında olduğu ve İsrail güçlerinin, hastane binasını doğrudan hedef aldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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