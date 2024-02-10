İsrail Güçleri Nasır Hastanesi'ne Ateş Açtı: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Güçleri Nasır Hastanesi'ne Ateş Açtı: 2 Ölü, 5 Yaralı

İsrail Güçleri Nasır Hastanesi\'ne Ateş Açtı: 2 Ölü, 5 Yaralı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne açtığı ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı. MSF'nin paylaşımında, hastanenin çevresindeki operasyonların devam ettiği ve sağlık çalışanlarının hastane içinde hareket edemeyecek duruma geldiği belirtildi. Yoğun çatışmalar nedeniyle hastanede mahsur kalan insanlar tıbbi yardım alamazken, MSF çalışanları ve hastaların güvenliği için endişe duyulduğu ifade edildi.

10.02.2024 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), son 48 saatte İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi'ne açılan ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

MSF'nin sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail güçlerinin Nasır Hastanesi yakınında operasyonlarına devam ettiği kaydedildi.

Paylaşımda, Nasır Hastanesi'ne açılan ateş sonucu 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olaylar sonrası vurulmaktan endişelenen sağlık çalışanlarının hastane içerisinde hareket edemeyecek hale geldiği belirtildi.

Yoğun çatışmalar nedeniyle insanların hastanede mahsur kaldığı vurgulanan paylaşımda, tıbbi yardıma ihtiyacı olan insanların da hastaneye giremediğine işaret edildi.

Paylaşımda, "Nasır Hastanesi'ndeki MSF çalışanlarımız, hastanedeki sağlık personeli ve hastaların hayatları için endişeliyiz. Hastaneler gibi tıbbi tesisler, çevreleri ve sağlık personeli daima korunmalı ve bu tesislere erişim engellenmemelidir." ifadeleri yer aldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Nasır Hastanesi'nin kapıları, binaları ve avlusuna yoğun şekilde ateş açtıklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İsrail, Gazze, Nasır, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Güçleri Nasır Hastanesi'ne Ateş Açtı: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:09:30. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Güçleri Nasır Hastanesi'ne Ateş Açtı: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement