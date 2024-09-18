İsrail Güçleri Şuafat'ta Çocuğu Öldürdü - Son Dakika
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İsrail Güçleri Şuafat'ta Çocuğu Öldürdü

İsrail polisinin Şuafat Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 16 yaşındaki Hani el-Kerri öldürüldü.

18.09.2024 23:47
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İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında ateş açarak 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğu öldürdü, bir kişiyi yaraladı.

Sivil kıyafetli İsrail polisleri akşam saatlerinde Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Bazı Filistinlileri gözaltına alan İsrail polisi ile baskına tepki gösteren belde sakinleri arasında olaylar çıktı.

Görgü tanıkları, İsrail polisinin açtığı ateş sonucu göğsünden vurulan 16 yaşındaki Hani el-Kerri'nin öldüğünü aktardı.

Bölgedeki kaynaklar, ölen Filistinli çocuğun hem öksüz hem yetim olduğunu belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Filistinlilerin çocuğun sedyedeki naaşını kampın sokaklarında slogan atarak taşıdığı görüldü.

Aynı şekilde İsrail polisinin açtığı ateşte yaralanan bir Filistinli de hastaneye kaldırıldı.

İsrail Polis Sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, sivil kıyafetli İsrail polislerinin de katıldığı baskında "ateş ve patlayıcı atan iki kişinin ateş edilerek etkisiz hale getirildiğini" iddia etti.

Öte yandan, İsrail kolluk kuvvetlerinden sorumlu aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ateş açan polisleri destekleyerek "Polisi tehlikeye atan herkes kurşun yer. İşte böyle." ifadesini kullandı.

İsrail güçleri ve Filistinlerin topraklarını gasbeden silahlı İsraillilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 159'u çocuk 10'u kadın 9'u yaşlı 706 Filistinli öldürüldü, 5 bin 750 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Güçleri Şuafat'ta Çocuğu Öldürdü - Son Dakika

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