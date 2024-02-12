İsrail güçleri tarafından yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti

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İsrail güçlerinin dün Kudüs'te yaraladığı 16 yaşındaki Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, dün Kudüs'ten gözaltına alınan ve İsrail güçlerinin yaraladığı Tarık Ebu Sinine'nin (16), İsrail'in Hedasa Hastanesinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, 16 yaşındaki Filistinli Sinine'yi Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde ciddi bir şekilde yaralamasına rağmen, ölene kadar alıkoymaya devam ettiği ifade edildi.

İsrail güçlerinin Sinine'ye sıkı güvenlik önlemleri uyguladığı belirtilen açıklamada, İsrail askerlerinin Sinine'yi hastanede yatağa bağladığı ve cenazesini de teslim etmediği aktarıldı.

İsrail polisi, dün, bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir kişiye müdahale edildiğini duyurmuştu.

Görgü tanıkları, Ebu Sinine'nin Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapı yakınlarında silahlı saldırıya uğradığını söylemişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Sinine'nin öldürülmesiyle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 393'e yükseldi.