İsrail Güçlerinden Batı Şeria'ya Baskın ve Yıkım - Son Dakika
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İsrail Güçlerinden Batı Şeria'ya Baskın ve Yıkım

01.07.2026 23:23
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İsrail güçleri Batı Şeria'da birçok kente baskın düzenleyip, Filistinlilere ait mülkleri tahrip etti.

İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da birçok kentte eş zamanlı olarak geniş çaplı baskın ve yıkım yaptığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrailliler Ramallah'ın batısındaki Kefr Nime köyünde tarım arazilerini tahrip etti.

Aynı bölgede İsrail askerlerinin koruması altındaki bir grup İsrailli, Ramallah'ın doğusundaki Burka köyüne baskın düzenleyerek Filistinlilere ait evlerin arasında dolaştı ve tahrik edici eylemlerde bulundu.

İsrail güçleri ayrıca Ramallah'ın kuzeybatısındaki Abud köyü ile doğusundaki Yebrud köyü girişlerine askeri kontrol noktaları kurarak Filistinlilerin kimliklerini inceledi ve araçlarını aradı.

Öte yandan onlarca İsrailli, Ramallah'ın kuzeyindeki Atara beldesine bağlı Sırafin mezrasında bir evi zorla ele geçirerek eşyalarını tahrip ettikten sonra kendi eşyalarını yerleştirdi.

Beytüllahim'in doğusundaki Reşayide köyünde ise İsrail güçleri bir Filistinliyi evine düzenledikleri baskın sonrası gözaltına aldı. Söz konusu kişinin günler önce hayvanlarını otlattığı sırada yerleşimcilerin saldırısına uğrayarak yaralandığı belirtildi.

El Halil'in güneyindeki Susiya köyünde de İsrail güçleri, içinde 20'den fazla kişinin yaşadığı üç konutun yıkılacağına dair tebligat bıraktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Güçlerinden Batı Şeria'ya Baskın ve Yıkım - Son Dakika

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