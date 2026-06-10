İsrail Güçlerine İHA Saldırısı

Lübnan'ın güneyinde işgalini sürdüren İsrail güçlerini hedef alan insansız hava aracı (İHA) nedeniyle İsrail'in kuzey sınırındaki Şlomi yerleşiminde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdüren İsrail güçlerinin bulunduğu bölgenin yakınlarında bir İHA tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının söz konusu İHA'yı düşürdüğü aktarıldı.

İHA saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Şlomi yerleşiminde sirenlerin devreye girdiği kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlere Hizbullah'ın saldırı düzenlemesi halinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini bombalamakla tehdit etmişti.

Hizbullah ise Lübnan'ın güneyini işgal eden İsrail birliklerini sık sık İHA ve roket saldırılarıyla hedef alıyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrailarasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı. Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.