İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'ye Saldırıları Genişletmeyi Tartışıyor - Son Dakika
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İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'ye Saldırıları Genişletmeyi Tartışıyor

04.08.2025 01:45
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İsrail, Gazze'deki saldırıları artırmayı ve ateşkes müzakerelerini değerlendirmeyi planlıyor.

İsrail güvenlik kabinesinin, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 22 aydır süren saldırıların genişletilmesi ve ateşkes müzakerelerinin geleceği hakkında bu hafta bir karar vereceği öne sürüldü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, güvenlik kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların esirlerin hayatını riske atma pahasına da olsa artırılması seçeneğini ele alacak.

İsrail güvenlik kabinesi içinde saldırıların sürdürülmesi konusunda görüş ayrılığı yaşanırken, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun askeri danışmanı Tümgeneral Roman Gofman ve Kabine Sekreteri Yossi Fuchs'un saldırıların genişletilmesinden yana olduğu belirtildi.

Buna karşılık, ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasını savunanlar arasında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, hükümetten çekilen Şas Partisi lideri Aryeh Deri, Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, Mossad Başkanı David Barnea, İsrail ordusunun esir ve kayıplardan sorumlu komutanı Nitzan Alon ve müzakere heyetinden Şin-Bet yetkilileri yer alıyor.

Öte yandan, Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın saldırıların genişletilmesi veya müzakerelere devam edilmesi konusunda henüz net bir tutum almadığı öne sürüldü.

Kanal 13 televizyonu ise Genelkurmay Başkanı Zamir'in, saldırıların esirlerin hayatını tehlikeye atabileceğine dair endişelerini yakın çevresiyle paylaştığını aktardı. Zamir'in, siyasi makamdan açık talimatlar gelmeden bu yönde bir saldırıya izin vermeyeceği ifade edildi.

İsrail, insani felakete sürüklediği Gazze'de saldırıları yoğunlaştırmayı planlıyor

Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun insani felakete sürüklediği Gazze Şeridi'ne saldırıların genişletilmesi yönünde hazırlıkların yapıldığını öne sürdü.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in hazırlanan "aşamalı saldırı planını" bu gece onaylamasının beklendiği aktarılan haberde, yeni saldırı planı çerçevesinde pek çok kez yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı mülteci kampları da dahil olmak üzere "hassas bölgelerin" kara saldırılarıyla hedef alınacağı belirtildi.

İsrail ordusunun şimdiye kadar esirlerin varlığı nedeniyle söz konusu bölgelere kara saldırıları düzenlemekten kaçındığını iddia eden haberde, söz konusu planın hükümete sunulacağı da belirtildi.

Üst düzey İsrailli bir yetkili ise Haaretz'e yaptığı açıklamada, " Hamas'ın bir anlaşmaya ilgi duymadığı konusunda (ABD ile) ortak bir anlayış olduğunu" öne sürerek Başbakan Netanyahu'nun İsrailli esirlerin saldırılar yoluyla serbest kalmasını sağlamayı amaçlayacağını öne sürdü.

Öte yandan İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonu, Genelkurmay Başkanı Zamir'in yakın çevresine Gazze'deki saldırıların genişletilmesinin esirlerin hayatlarını tehlikeye atabileceğini paylaştığını aktarıldı.

Zamir'in siyasi kademeden net emirler alınmaksızın esirlerin hayatlarını tehlikeye atabilecek saldırılara izin vermeyeceğini söylediği belirtildi.

Gazze'de insani kriz derinleşiyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları sonucunda Gazze'deki yıkım ve can kaybı her geçen gün artıyor. İsrail'in yoğun bombardımanı, ablukayı daha da sertleştirerek sivillerin gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara erişimini neredeyse imkansız hale getirdi.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk kurumlarının uyarılarına rağmen İsrail'in durmayan saldırıları nedeniyle Gazze'de çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 60 bin 839 Filistinli hayatını kaybetti, 149 bin 588 kişi de yaralandı.

Ateşkes müzakereleri tıkanmış durumda

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Mısır ile Katar 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki müzakerelerin istişare amacıyla askıya alınmasının normal bir durum olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'ye Saldırıları Genişletmeyi Tartışıyor - Son Dakika

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