İsrail-Hamas Anlaşması Arap Ülkelerinde Sevinçle Kutlanıyor - Son Dakika
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İsrail-Hamas Anlaşması Arap Ülkelerinde Sevinçle Kutlanıyor

Ürdün, Fas, Lübnan ve Tunus'ta İsrail-Hamas anlaşması için sevinç gösterileri düzenlendi.

16.01.2025 04:46
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İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması Arap ülkelerinde sevinçle karşılandı.

Pazar günü yürürlüğe girecek anlaşmanın duyurulmasından sonra Ürdün'ün başkenti Amman'da konvoylar düzenlendi.

Bir araya gelen Ürdünlüler, "Zafer bizimdir" ve "Allah onları güçlendirsin" sloganlarıyla Filistinlilere destek oldu.

Fas'ın başkenti Rabat ile Tanca kentlerinde de sevinç gösterileri düzenlendi.

Sokaklara çıkan yüzlerce Faslı, duyurulan anlaşmayı kutladı. Filistinlilere destek sloganları atan Faslılar, Mescid-i Aksa fotoğrafları ve Filistin bayrakları taşıdı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da ateşkes ve esir değişimi anlaşması memnuniyetle karşılandı.

Ramallah, El Halil, Cenin ve Nablus kentlerinde sokaklara çıkan onlarca kişi, Filistin direnişine destek ve övgü sloganları attı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde de anlaşma sevinçle karşılandı.

Sokaklara çıkan ve araç konvoyları oluşturan yüzlerce kişi, tekbirler ve sloganlarla Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi kutladı.

Tunus'ta da başkentte bir araya gelenler, Filistin bayrakları taşıyarak, "Tunus topraklarında siyonistlerle anlaşma yok" ve "Tunus'tan Gazze'ye selam" sloganları attı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya 19 Ocak Pazar günü başlanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güncel, Lübnan, Beyrut, İsrail, Tunus, Ürdün, Dünya, Fas, Son Dakika

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