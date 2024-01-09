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İsrail ordusu Han Yunus'ta kara saldırılarını genişletti - Son Dakika
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İsrail ordusu Han Yunus'ta kara saldırılarını genişletti

İsrail ordusu, daha önce 'güvenli olduğunu' iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta kara saldırılarını genişlettiğini duyurdu. Uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi hava, kara ve denizden aralıksız şekilde bombalıyor. Saldırılarda en az 10 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 23 bin 84 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. Saldırılar nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden oldu, 69 bin konut tamamen, 290 bin konut da kısmen yıkıldı.

İsrail ordusu Han Yunus\'ta kara saldırılarını genişletti
09.01.2024 - 12:34,
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İsrail ordusu, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta kara saldırılarını genişlettiğini duyurdu.

Uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Başlarda Gazze'nin kuzeyinde saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, burada ikamet eden Filistinlilere Han Yunus dahil güneyde yer alan ve "güvenli olduğunu" iddia ettiği bölgelere geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

Aralık ayı başında Han Yunus'u "savaş bölgesi" ilan eden İsrail ordusu, bölgede kara saldırıları başlatmıştı.

Bu sabah yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Han Yunus'ta kara saldırılarını genişlettiği belirtildi.

23 binden fazla kişi öldürüldü

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi hava, kara ve denizden aralıksız şekilde bombalıyor. Saldırılarda en az 10 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 23 bin 84 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Saldırılar nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden oldu, 69 bin konut tamamen, 290 bin konut da kısmen yıkıldı.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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