 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail, Han Yunus'taki 5 barınağı hedef aldı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail, Han Yunus'taki 5 barınağı hedef aldı

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Han Yunus'taki 5 barınakta yerinden edilmiş 30 bin kişiyi hedef alan saldırılar düzenlediğini duyurdu. İsrail'in bu merkezlerin güvenli olduğunu iddia edip insanları buraya sığınmaya davet ettiği, daha sonra da buralarda katliamlar gerçekleştirdiği ifade edildi. İsrail'in Aksa Üniversitesi, üniversite fakültesi, Halidiye Okulu, El-Mevasi Okulu ve Han Yunus Sanayi barınma merkezlerini doğrudan hedef alarak saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi. Filistin halkına yönelik tüm suçların sorumluluğunun İsrail'e ait olduğuna vurgu yapılan açıklamada, dünyaya savaşın bitmesi için acil harekete geçme çağrısında bulunuldu.

İsrail, Han Yunus\'taki 5 barınağı hedef aldı
22.01.2024 - 13:13,
Abone Ol

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun, Han Yunus'taki 5 barınakta yerinden edilmiş 30 bin kişiyi hedef alan saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama paylaşıldı.

İsrail'in Han Yunus'taki 5 sığınma merkezinde 30 bin Filistinliyi hedef aldığı belirtilen açıklamada, İsrail'in bu merkezlerin güvenli olduğunu iddia edip insanları buraya sığınmaya davet ettiği, daha sonra da buralarda katliamlar gerçekleştirdiği ifade edildi.

İsrail'in, Aksa Üniversitesi, üniversite fakültesi, Halidiye Okulu, El-Mevasi Okulu ve Han Yunus Sanayi barınma merkezlerini doğrudan hedef alarak saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, sığınma merkezlerindeki insanlar başta olmak üzere Filistin halkına yönelik tüm suçların sorumluluğunun İsrail'e ait olduğuna vurgu yapılan açıklamada, dünyaya savaşın bitmesi için acil harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hükümet, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Han Yunus'taki 5 barınağı hedef aldı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 07:16:14. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Han Yunus'taki 5 barınağı hedef aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement