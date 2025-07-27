İsrail, Hanzala Gemisi'ndeki Aktivistlerle Görüşmeyi Reddetti - Son Dakika
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İsrail, Hanzala Gemisi'ndeki Aktivistlerle Görüşmeyi Reddetti

27.07.2025 13:24
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İsrail, uluslararası sularda alıkonulan Hanzala gemisindeki aktivistlerle görüşme talebini reddetti.

İsrail, insan hakları avukatlarının gece yarısı uluslararası sularda alıkoyarak Aşdod (Usdud) Limanı'na getirdiği Hanzala gemisindeki aktivistlerle görüşme talebini reddetti.

İsrailli hak örgütü "Adalah"tan yapılan açıklamada, İsrail'in avukatların aktivistlerle görüşme talebini defalarca reddettiği bildirildi.

İsrail makamlarının, Hanzala gemisinin "yasadışı" olarak durdurulmasının ardından denizde 12 saat geçirdikten sonra Aşdod Limanı'na ulaştığını doğruladığı aktarıldı.

İsrail makamlarının, defalarca talep edilmesine rağmen Adalah avukatlarına alıkonulan aktivistlerle görüşme izni vermediği belirtildi.

Adalah, "Hanzala gemisindeki aktivistlerin İsrail'in Gazze'ye uyguladığı yasadışı ablukayı kırmak için barışçıl bir sivil misyonun parçası olduğunu" yineleyerek geminin uluslararası sularda durdurulduğunu ve aktivistlerin gözaltına alınmasının uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini vurguladı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC), aktivistlerin Aşdod Limanı'na ulaştığını açıklamıştı.

İsrail, gemiye uluslararası sularda müdahale etmişti

Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada, gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtilmişti.

Hanzala gemisinin takibi için başlatılan YouTube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görülmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda baskın düzenlenen geminin, alıkonulan aktivistlerle birlikte ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıklamıştı.

Hanzala gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümler yaşanmaya başladığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 10 farklı ülkeden 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Denizcilik, Politika, Güncel, İsrail, Hukuk, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Hanzala Gemisi'ndeki Aktivistlerle Görüşmeyi Reddetti - Son Dakika

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