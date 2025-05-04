İsrail Hapishanelerinde 66 Filistinli Tutuklu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Hapishanelerinde 66 Filistinli Tutuklu Hayatını Kaybetti

Gazze'ye saldırıların başladığı günden beri İsrail hapishanelerinde 66 Filistinli tutuklu yaşamını yitirdi.

04.05.2025 16:47
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Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli tutukluların sayısının 66'ya yükseldiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, Cenin'den idari tutuklu Muhyiddin Fehmi Said Necim'in (60) İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Biru's Sebi'de (Beer Şeva) Soroka Sağlık Merkezi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Necim'in, son olarak 2023'ün Ağustos ayında tutuklandığı ve toplam 19 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdiği, bu nedenle ciddi sağlık sıkıntıları yaşadığı kaydedildi.

İsrail'in, 2 yılı aşkın süredir devam eden idari tutukluluk döneminde Necim'i, tedavi ve sağlık hizmetlerinden mahrum bıraktığı ifade edilen açıklamada, tutulduğu Negev Hapishanesinin, özellikle uyuz hastalığının yayılmasıyla, mahkumlara yönelik sistematik ihlallerin yaşandığı yerlerden biri olduğuna dikkati çekildi.

Necim'in ölümüyle, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinli tutuklu sayısının 66'ya yükseldiği, bunlardan en az 40'ının Gazze'den olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in Filistin halkına yönelik sürdürdüğü "savaş suçlarından" hesaba çekilmesi için etkin kararlar alma ve "uluslararası camiadan tecrit edilmesi için işgal güçlerine yaptırımlar getirilmesi" çağrısı yapıldı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısı 9 bin 900'ü aştı

Filistin Esirler Cemiyeti, daha önce İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, 16 bin 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını, hapishanelerinde 40'ı Gazze'den 64 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ayrıca Nisan 2025 itibarıyla İsrail hapishanelerindeki Filistinlinin sayısının 9 bin 900'ü aştığı kaydedilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada da İsrail ordusunun Gazze'den 4 binden fazla Filistinliyi alıkoyduğu belirtilmişti.

Bunlardan 3 bin 498'inin İsrail'in suç isnat etmeden uyguladığı "idari tutukluluk" kapsamında alıkoyduğu kişiler, 400'den fazlasının çocuk ve 27'sinin kadın olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Hapishanelerinde 66 Filistinli Tutuklu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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