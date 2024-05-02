İsrail hapishanelerinde alıkonulan 2 Filistinli doktor yaşamını yitirdi

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İsrail hapishanelerinde Gazze Şeridi'nden alıkonulan biri doktor 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Ölen Filistinlilerin doktor Adnan Ahmed Atiyye el-Berş ve İsmail Abdulbari Receb Hıdır olduğu aktarılan açıklamada, İsrail'in bu kişileri daha önce Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu belirtildi.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Ortopedi Bölüm Başkanı olan Berş ve diğer bazı doktorların Aralık 2023'te İsrail ordusu tarafından alıkonulduğu bilgisi verilen açıklamada, "Filistinli ilgili makamlardan alınan bilgiye göre Berş, 19 Nisan'da İsrail'in Ofer Hapishanesi'nde şehit oldu ve cenazesi hala teslim edilmedi." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli Hıdır'ın ise İsrail ordusu tarafından alıkonulduktan sonra öldüğü ve naaşının da bugün teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Berş ve Hıdır'ın, İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu Filistinlilere karşı işlediği suçlar sonucu öldüğü vurgulandı.

İsrail ordusu, yaklaşık 7 aydır bombaladığı Gazze Şeridi'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoymuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 596 Filistinli öldürüldü, 77 bin 816 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.