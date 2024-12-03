İsrail Hapishanelerinde Filistinli Ölümü 47'ye Yükseldi

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishaneleri veya gözaltı merkezlerinde ölen Filistinlilerin sayısının 47'ye yükseldiğini bildirdi.

OHCHR'den yapılan açıklamada, yaşları 31 ve 35 olan 2 Filistinlinin İsrail hapishanesinde öldüğüne ilişkin haberlerden endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 7 Ekim'den bu yana İsrail'e ait hapishane veya gözaltı merkezlerinde yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 47'ye yükseldiği ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana işgal atlındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinlinin çoğu keyfi olarak suçlama veya yargılama olmaksınız alıkonduğuna işaret edildi.

İsrail hapishane veya gözaltı merkezlerinde Filistinlilere yönelik cinsel şiddet dahil olmak üzere işkence ve kötü muamelenin yaygın şekilde kullanıldığına dair tanıklıklar olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, İsrail hapishane veya gözaltı merkezlerindeki ölümlerin araştırılması ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, keyfi olarak alıkonan herkesin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması, işkenceye son verilmesi ve hapishane veya gözaltı merkezlerindeki Filistinlilerin haklarının garanti altına alınması istendi.