İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara ziyaret yasağı bir ay daha uzatıldı

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İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik ziyaret yasağının bir ay daha uzatıldığı bildirildi.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, tutuklulara yönelik ziyaret yasağını bir ay daha uzatan bir talimatı imzaladı.

Gazze'ye saldırıların başladığından bu yana Filistinli tutukluların aileleri, yakınlarını ziyaret edemiyor.

Filistinli tutukluların aileleri tarafından ziyaret edilmelerini yasaklama kararı, hapishanelerde uygulanan kısıtlamaların sıkılaştırılması politikası çerçevesinde gerçekleştirilmişti.

Ben-Gvir daha önce İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik kısıtlamaların artırılması talimatı vermişti.

İsrail'de hapishanelerden de sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bir açıklamasında, "Filistinli mahkumlar başından vurularak öldürülmeli." ifadesini kullanmıştı.

-Sde Teiman gözaltı merkezindeki işkenceler

İsrail'in güneyinde bulunan, alıkonulan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

New York Times gazetesi, haziranda yayımladığı haberinde, Sde Teiman gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar tutulduğunu, alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğunu ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve ağır işkenceye maruz kaldığını yazmıştı. Burada tutulduktan sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

İsrail askeri polisi de 29 Temmuz'da bir Filistinliye tecavüz edildiği suçlamasıyla 10 İsrail askerini gözaltına almak üzere Sde Teiman'a gelmiş, gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucu olaylar çıkmıştı.

Başta aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich olmak üzere bazı İsrailli siyasilerin tecavüzcü askerlere destek mesajları vermesinin ardından aralarında bakan ve milletvekillerinin de olduğu çok sayıda aşırı sağcı İsrailli, Sde Teiman'a baskın düzenlemişti.

Benzer gruplar, aynı gün akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu Beit Lid üssüne zorla girmişti. Aşırı sağcıların bir gün içinde 2 askeri üsse baskın düzenlemesi İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı.

Gözaltına alınan 10 askerden 5'i İsrail mahkemesince serbest bırakılırken, diğer 5 askerin gözaltı sürelerini 11 Ağustos Pazar gününe kadar uzatılmıştı.

İsrail'den Kanal12 televizyonu, Sde Teiman'da Filistinli esire tecavüz edildiği anın görüntülerini yayınlamış, askerlerin kalkanlarıyla esirin etrafını sararak güvenlik kameralarından bu anları saklamaya çalıştığı ortaya çıkmıştı