İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yüzde 91\'i asgari yaşam koşullarına uymayan koşullarda tutuluyor

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yüzde 91'inin, İsrail Yüksek Mahkemesinin asgari ölçüde yaşam alanı ve uyumak için yatak sağlanmasına yönelik kararına uyulmayan koşullarda tutulduğu belirtildi.
İsrail'de yayın yapan Calcalist internet sitesinin haberine göre, İsrail Cezaevleri İdaresi, İsrail Meclisindeki Ulusal Güvenlik Komitesi'nin hapishanelerdeki aşırı kalabalığa yönelik çözümlerin konuşulduğu oturumda bir rapor sundu.
Raporda, gelecek aylarda İsrail'deki 7 cezaevine yemekhane ve kantin gibi 888 alanın eklenmesinin beklendiği kaydedildi.
İsrail hapishanelerindeki 8 bin 207 Filistinli tutuklunun yüzde 91'inin, asgari ölçüde yaşam alanı ile uyumak için yatak sağlanmasına ilişkin İsrail Yüksek Mahkemesi kararına uymayan koşullarda tutulduğu raporda belirtildi.
Meclisteki Ulusal Güvenlik Komitesi İç Politika Bölümü Başkanı Yossi Maimon, Negev Hapishanesinde tutuklular için çadır kurulmasının, diğer cezaevlerinde de uygulanmasına ilişkin, "Şartlar buna izin vermiyor. Aynı zamanda günün 23 saati çadırda kalan tutukluları gözetmek zor." dedi.
Maimon, "Hükümetin kararı, çadırlardan kurtulup koğuşların kurulmasıydı ancak işler istenildiği gibi gitmiyor. Belki de yakın gelecekte çadır çözümünü uygulamak zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.
İç güvenlik teşkilatı Shin-Bet (Şabak) tahminlerine göre, yıl sonuna kadar işgal altındaki Batı Şeria'dan 6 bin, Gazze'den 2 bin yeni tutuklunun olacağını aktaran Maimon, "Cezaevlerinde yer yok, bu yüzden sorunu nasıl çözeceğimizi düşünmeliyiz." diye konuştu.
Tel Aviv merkezli sağlık çalışanları örgütü "İnsan Hakları İçin İsrailli Doktorlar", 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların darp, kötü muamele ve tıbbi ihmale maruz kaldıklarını bildirmişti.
İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik şiddet uygulamalarının işkence düzeyinde olduğu ifade edilmişti.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
İsrail askerlerinin 7 Ekim'den bu yana 7 binden fazla kişiyi gözaltına aldığı Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 399 Filistinli hayatını kaybetti.
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