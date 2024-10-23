İsrail-Hizbullah Çatışmasında Ölü Sayısı 2.530'e Yükseldi

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BEYRUT, 23 Ekim (Xinhua) -- İsrail-Hizbullah çatışmasının başlangıcından bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2.530'a, yaralananların sayısı ise 11.803'e ulaştı.

Lübnan Bakanlar Kurulu Afet Risk Yönetimi Birimi tarafından Salı günü yayımlanan bir rapora göre, saldırılarda sadece Pazartesi günü 63 kişi hayatını kaybetti, 234 kişi de yaralandı.

Cenup vilayetinde 24 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin ise yaralandığı, Nebatiye vilayetinde de 3 kişinin hayatını kaybettiği 21 kişinin de yaralandığı belirtilirken, Bekaa Vadisi'nde ise 7 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Ayrıca, Baalbek-Hirmil bölgesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 63 kişinin yaralandığı, Lübnan Dağı'nda ise 18 kişinin hayatını kaybettiği ve 60 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, Hizbullah ile gerilimin tırmandığı ortamda 23 Eylül'den bu yana Lübnan'a yoğun hava saldırıları düzenliyor.

İsrail, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerinin yanı sıra Lübnan Dağı ve Beyrut'un güney banliyölerine yönelik saldırı ve bombardımanlarını yoğunlaştırdı. Ayrıca İsrail bu ayın başlarında Lübnan'ın güney sınırı yakınlarında bir kara operasyonu başlattığını duyurdu.