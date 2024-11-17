İsrail, Hizbullah Medya Şefi'ni Öldürdü - Son Dakika
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İsrail, Hizbullah Medya Şefi'ni Öldürdü

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İsrail, Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın medya ilişkileri şefi Muhammed Afif'i öldürdü.

17.11.2024 16:18
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- İsrail, Hizbullah'ın medya şefi Afif'i öldürdü

BEYRUT - İsmi açıklanmayan Lübnanlı güvenlik yetkileri, İsrail'in Lübnan 'ın merkezi Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın medya ilişkileri şefi Muhammed Afif'in öldüğünü belirtti.

İsrail Lübnan'da yoğun saldırılarını sürdürüyor. Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah ve Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin ile çok sayıda komutanı öldüren İsrail ordusu, bir Hizbullah üyesini daha öldürdü. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Lübnanlı güvenlik yetkileri, İsrail'in Beyrut'un merkezindeki Ras al-Naba'a mahallesinde bir binaya düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın medya ilişkileri şefi Muhammed Afif'in öldüğünü belirtti.

Görgü tanıkları saldırı öncesinde İsrail ordusunun herhangi bir tahliye uyarısında bulunmadığını bildirdi.

İsrail, Hizbullah Medya Şefi\'ni Öldürdü
Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Hasan Nasrallah, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Beyrut, İsrail, Güncel, Dünya, Medya, Son Dakika

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