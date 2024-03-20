İsrail Hükümet Sözcüsü, İngiltere Dışişleri Bakanı'nı Kızdırdığı İçin Açığa Alındı - Son Dakika
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İsrail Hükümet Sözcüsü, İngiltere Dışişleri Bakanı'nı Kızdırdığı İçin Açığa Alındı

İsrail hükümet sözcüsü Eylon Levy, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'u sosyal medyada verdiği yanıtla kızdırdığı için açığa alındı. Cameron'un İsrail'e daha fazla insani yardım tırının Gazze Şeridi'ne girişine izin verilmesi çağrısına Levy, Gazze'ye insani yardım girişinde hiçbir sınırlama olmadığını iddia ederek yanıt vermişti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Levy'nin bu yanıtından rahatsızlık duyarak İsrail yönetimine ilettiği belirtildi.

20.03.2024 12:40
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İsrail hükümet sözcüsü Eylon Levy'in İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'u sosyal medyada verdiği yanıtla "kızdırdığı için" açığa alındığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu ile arası bozuk olduğu söylenen sözcü Levy'nin açığa alındığı belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, 8 Mart'ta X platformunda yaptığı paylaşımda İsrail'e daha fazla insani yardım tırının Gazze Şeridi'ne girişine izin vermesi çağrısında bulunmuştu.

Cameron'un paylaşımını yanıtlayan Levy, Gazze'ye insani yardım girişinde hiçbir sınırlama olmadığını iddia ederek, "Bizi sınayın. Kerem Şalom'a (Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı) günde 100 tır daha gönderin, onları içeri alalım." ifadesini kullanmıştı.

Haberde, Levy'nin X sosyal medya platformunda verdiği cevapla İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'u "kızdırdığı", İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Levy'nin sosyal medya üzerinden verdiği yanıttan rahatsızlığını Tel Aviv yönetimine ilettiği aktarıldı.

Levy daha sonra Cameron'a verdiği yanıtları X platformundan silmişti.

Haberde, sözcü Levy'nin bu gelişmenin ardından açığa alındığına dikkati çekildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Hükümet Sözcüsü, İngiltere Dışişleri Bakanı'nı Kızdırdığı İçin Açığa Alındı - Son Dakika

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