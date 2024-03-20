İsrail Hükümet Sözcüsü, İngiltere Dışişleri Bakanı'nı Kızdırdığı İçin Açığa Alındı

Down Sendromlu Eren Karahan: Lösemiyi İki Kez Yenerek Sanatta İlham Kaynağı

Edirne'de yaşayan down sendromlu 15 yaşındaki Eren Karahan, lösemiyi iki kez yenerek ortaya koyduğu yaşam mücadelesi ve sanatıyla çevresine ilham kaynağı oluyor. Eren, hastalığına karşı verdiği mücadeleyi kazanmasının yanı sıra resim yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Bugüne kadar yaptığı yaklaşık 25 resimle sergi açmaya hazırlanan Eren, gelecekte ünlü bir ressam olma hayalini taşıyor. Eren'in annesi Emine Karahan da oğlunun lösemi tedavisi sürecinde kendisinin de meme kanserine yakalandığını ancak ikisinin de hastalıklarını yendiğini belirtiyor. Eren'in öğretmenleri ise onun mücadeleci yapısının hem arkadaşlarına hem de çevresine örnek olduğunu vurguluyor.