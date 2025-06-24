İsrail Hükümetinden Gazze'ye Sert Mesajlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Hükümetinden Gazze'ye Sert Mesajlar

24.06.2025 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maliye Bakanı Smotrich, İran ile çatışmada zafer kazanıldığını duyururken, Gazze'deki operasyonları artıracaklarını belirtti.

İsrail hükümetindeki aşırı sağcı isimlerden Maliye Bakanı Bezalel Smotrich İsrail- İran çatışmasının ardından Gazze Şeridi'nde "güçlü" bir şekilde gerilimin artırılması, İletişim Bakanı Shlomo Karhi de Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirilmesi çağrısında bulundu.

Smotrich, Birüssebi'de (Berşeva) İran'dan atılan füzeler nedeniyle 4 İsraillinin hayatını kaybetmesine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiç şüphe yok ki bu sabah beraberinde bir acı taşıyor. Ancak tüm bu üzüntüye rağmen gerçek şu ki İran'a karşı yürüttüğümüz savaşta ezici bir zafer kazandık." ifadelerini kullandı.

İsrail'e yönelik "varoluşsal bir tehdidi" ortadan kaldırdıklarını ve "İran'daki rejime ağır hasar verdiklerini" iddia eden Smotrich, şunları kaydetti:

"Bu gece Tahran'da onlarca hedefi vurduk. Şimdi tüm gücümüzle görevimizi tamamlamak, Hamas'ı yok etmek ve rehinelerimizi geri almak için Gazze'ye doğru yola koyuluyoruz."

Aşırı sağcı İletişim Bakanı Shlomo Karhi de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile olan tarihi işbirliğiyle, İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme vaadini yerine getirdi ve bu şekilde İsrail'in ebediliğini garanti altına aldı." ifadelerini kullandı.

Karhi, şunları kaydetti:

"Görev Gazze'de henüz tamamlanmadı ve şu anda esas görev şudur: Hamas'ı ortadan kaldırmak, kaçırılanları (İsrailli esirleri) geri getirmek ve göç programını (Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesini) güçlendirmek."

İsrail basını, Trump'ın ateşkesin saatler içinde yürürlüğe gireceği duyurusunun ardından yapılan 6 misilleme dalgasında İran'dan ülkeye 15 civarında balistik füze atıldığını, füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Berşeva) 7 katlı bir binaya doğrudan isabet ettiğini aktarmıştı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Birüssebi'deki saldırıda 4 kişinin öldüğünü, aralarında saldırı nedeniyle paniğe kapılanlar da olmak üzere 20'si hafif 22 yaralı olduğunu bildirmişti.

Ateşkes süreci

Trump, gece saatlerinde İsrail ile İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmuş, İsrail ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine ateşkesin saat 07.00'de başlayacağı bildirilmişti.

İsrail, ateşkes ilan edilmesinin ardından İran'dan ülkeye füze atıldığını öne sürmüş, İsrail Savunma Bakanı da İran'a saldırı emri verdiğini duyurmuştu.

İran Genelkurmay Başkanlığı ise İran'dan füze fırlatıldığı iddiasını yalanlamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Maliye, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Hükümetinden Gazze'ye Sert Mesajlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz’e sürpriz talip 1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz'e sürpriz talip
7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı 7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu İşte saldırı anı Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu

16:40
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
22:42
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko’nun
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun
22:40
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
22:31
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
22:18
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
22:10
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü
İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 17:41:28. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Hükümetinden Gazze'ye Sert Mesajlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.