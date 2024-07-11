İsrail İbrahim Camisi'nin avlusunu kapattı - Son Dakika
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İsrail İbrahim Camisi'nin avlusunu kapattı

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İbrahim Camisi'nin avlusunu sac panellerle kapattı. El Halil Vakıflar Müdürü Gassan er-Recebi, İsrailli yetkililerin caminin özelliklerini değiştirmeye ve onu Yahudileştirmeye çalıştığını belirtti. Cami, 1994 yılında yaşanan bir saldırı sonrasında kapatılmış ve yeniden açıldığında Yahudilere tahsis edilmişti.

11.07.2024 15:19
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İsrail makamlarının özelliklerini değiştirmek için işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde bulunan İbrahim Camisi'nin avlusunun üzerini örttüğü belirtildi.

El Halil Vakıflar Müdürü Gassan er-Recebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin caminin avlusunun çatısını sac panellerle kapattığını söyledi.

İsrail güçlerinin bu hamlesini "tehlikeli bir saldırı" olarak niteleyen Recebi, "İsrailli yetkililer sürekli olarak caminin özelliklerini değiştirmeye ve onu Yahudileştirmeye çalışıyor." dedi.

Recebi, İbrahim Camisi'nin tamamen İslami bir vakıf olduğunu, İsrailli yetkililerin caminin herhangi bir kısmı üzerinde hakkı olmadığını, onu fiilen ve güç kullanarak kontrol ettiğini aktardı.

Filistinli yetkili, İsraillilerin, kutsal mekanları ele geçirmek ve kendi ajandasını dayatmak amacıyla Gazze'ye saldırıları kullandığına dikkati çekti.

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde

UNESCO Dünya Mirası Komitesi Temmuz 2017'de Harem-i İbrahim Camisi'ni ve El-Halil'deki Eski Şehir'i Dünya Mirası Listesi'ne dahil etmişti.

Filistinliler, asansör inşa etme kararının, korunması gereken bir miras olan caminin tarihi kimliğini değiştirdiği için BM kararlarının ihlali anlamına geldiğini savunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail İbrahim Camisi'nin avlusunu kapattı - Son Dakika

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