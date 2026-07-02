İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 7 Filistinli yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail'e ait İHA, Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir motosikleti hedef aldı.
Saldırıda biri ağır olmak üzere 7 Filistinlinin yaralandığı, yaralıların El-Avde Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 74, yaralı sayısı ise 173 bin 537 olarak açıklandı.
Son Dakika › Güncel › İsrail İHA'sı Gazze'de 7 Filistinliyi Yaraladı - Son Dakika
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