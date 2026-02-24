İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) Gazze şehrindeki Eş-Şuheda Caddesi'nde düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.
Haberde, İsrail ordusuna ait bir İHA'nın Gazze şehrindeki Eş-Şuheda Caddesi'nde ateş açması sonucu bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
İsrail İHA'sı Gazze'de Saldırı Düzenledi
