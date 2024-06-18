İsrail İHA'sı Lübnan'da araca hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İsrail İHA'sı Lübnan'da araca hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda araç büyük oranda yandı ve 8 sivil yaralandı. İsrail ordusu daha önce de benzer bir saldırı gerçekleştirmişti.

18.06.2024 18:21
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İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca yönelik hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, hava saldırısı Lübnan'ın sahil kenti Sur'un kuzeyindeki El Burgaliye beldesi yolu üzerinde yaşandı.

Saldırı sonucu aracın büyük oranda yandığı, olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

NNA tarafından geçilen başka bir haberde, İsrail ordusunun aynı noktaya ikinci defa 2 adet füze ile hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Haberde Burgaliye saldırısında toplamda 8 sivilin yaralandığı ve yaralıların ambulanslarla en yakın kent olan Sur'daki hastanelere kaldırıldıkları aktarıldı.

İsrail ordusu buna benzer son saldırıyı Kurban Bayramı'nın ilk günü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensubuna ait bir araca düzenlemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail İHA'sı Lübnan'da araca hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

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