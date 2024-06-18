İsrail İHA'sı Lübnan'da araca hava saldırısı düzenledi

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İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca yönelik hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, hava saldırısı Lübnan'ın sahil kenti Sur'un kuzeyindeki El Burgaliye beldesi yolu üzerinde yaşandı.

Saldırı sonucu aracın büyük oranda yandığı, olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

NNA tarafından geçilen başka bir haberde, İsrail ordusunun aynı noktaya ikinci defa 2 adet füze ile hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Haberde Burgaliye saldırısında toplamda 8 sivilin yaralandığı ve yaralıların ambulanslarla en yakın kent olan Sur'daki hastanelere kaldırıldıkları aktarıldı.

İsrail ordusu buna benzer son saldırıyı Kurban Bayramı'nın ilk günü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensubuna ait bir araca düzenlemişti.