İsrail İHA'sı Lübnan'da Saldırı Düzenledi

18.09.2025 09:59
Baalbek'te düzenlenen saldırıda 1 Hizbullah yetkilisi ve 1 sivil hayatını kaybetti.

BEYRUT, 18 Eylül (Xinhua) -- İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Baalbek kentine düzenlediği saldırıda 1 Hizbullah yetkilisi ve 1 sivil yaşamını yitirdi.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre çarşamba günü akşam saatlerinde Baalbek'teki Esira mahallesini hedef alan saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi, saldırıda bir aracın hedef alındığını söyledi. Lübnan Ordu İstihbaratı'ndan bir kaynak ise Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail'e ait İHA'lardan iki güdümlü füzenin ateşlendiğini ve saldırıda hayatını kaybedenlerin Hizbullah yetkilisi Hüseyin Şerif ve sivil Kamil Raad olduğunu belirtti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasıyla Gazze'deki savaş sırasında patlak veren çatışmalar sona ermişti.

Anlaşmaya rağmen İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki beş ana noktada kuvvetlerini bulundurmaya devam ediyor ve zaman zaman Hizbullah "tehditlerini" hedef aldığını öne sürerek Lübnan'da saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Xinhua

İnsansız Hava Aracı, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

