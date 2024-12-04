İsrail İHA'sı Tubas'ta saldırı: 2 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail İHA'sı Tubas'ta saldırı: 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği İHA saldırısında 2 Filistinli öldü, 1 yaralandı.

04.12.2024 13:25
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RAMALLAH, 4 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in Batı Şeria'nın Tubas kentinin kuzeyinde bir araca salı günü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybederken, bir Filistinli de yaralandı.

Ramallah merkezli Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kısa açıklamada, "İsrail ordusunun Akabe kasabası yakınlarında bir aracı bombalaması sonucu 2 hayatını kaybetti, bir kişi de bedeninin alt bölgesinden orta derecede yaralandı" denilirken daha fazla ayrıntı verilmedi.

Xinhua'ya konuşan yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail'e ait bir İHA'nın Akabe girişinde bir aracı bombaladığını, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve bir kişinin yaralandığını söyledi.

Kaynaklar ve görgü tanıklarına göre daha sonra Tubas Devlet Hastanesi'nin acil servisine baskın düzenleyen İsrail ordusu, sağlık personelinden bazılarını gözaltına aldı ve hastane içinden bazı kişileri tutukladı.

7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında savaşın patlak vermesiyle Batı Şeria'daki şehir, kamp ve köyler de gerilim tırmandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in açtığı ateş ve bombardıman sonucu Batı Şeria'da 800'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail İHA'sı Tubas'ta saldırı: 2 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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