İsrail İHA'sıyla yapılan saldırıda Hamas komutanı öldü

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'ın doğusunda bir mensuplarının İsrail'e ait insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda öldüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait İHA'ların Batı Bekaa bölgesindeki Karaun beldesinde Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Hamid Cabbara'ya (Ebu Mahmud) saldırı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde ise İsrail'in Batı Bekaa'nın Gazze beldesine giden yolda Cabbara'nın aracını İHA ile hedef aldığı, aracın alev alması sonucu Cabbara'nın öldüğü kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.