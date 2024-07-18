İsrail İHA'sıyla yapılan saldırıda Hamas komutanı öldü - Son Dakika
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İsrail İHA'sıyla yapılan saldırıda Hamas komutanı öldü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'ın doğusunda İsrail'e ait bir insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda komutanlarından Muhammed Hamid Cabbara'nın öldüğünü duyurdu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile gerginlik artıyor.

18.07.2024 15:55
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'ın doğusunda bir mensuplarının İsrail'e ait insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda öldüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait İHA'ların Batı Bekaa bölgesindeki Karaun beldesinde Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Hamid Cabbara'ya (Ebu Mahmud) saldırı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde ise İsrail'in Batı Bekaa'nın Gazze beldesine giden yolda Cabbara'nın aracını İHA ile hedef aldığı, aracın alev alması sonucu Cabbara'nın öldüğü kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Lübnan, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail İHA'sıyla yapılan saldırıda Hamas komutanı öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail İHA'sıyla yapılan saldırıda Hamas komutanı öldü - Son Dakika
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