İsrail, ikinci İHA saldırısında düşen İHA'yı duyurdu

Yeniden Refah Partisi, Onikişubat ilçesinde seçimlerin yeniden tekrarlanması için dilekçe sundu

Yeniden Refah Partisi, Onikişubat ilçesinde yapılan seçimlerin sonuçlarına itiraz ederek, seçimlerin yeniden yapılması talebinde bulundu. Parti yetkilileri, ıslak imzalı tutanaklara göre AK Parti adayının daha fazla oy aldığını iddia etti ve seçim sonuçlarında hatalar olduğunu savundu. İlçe Seçim Kuruluna dilekçe sunan parti, oyların yeniden sayılmasını ve seçimin tekrarlanmasını istedi.