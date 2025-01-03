İsrail ile Ateşkes Anlaşması Yakında

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GAZZE, 3 Ocak (Xinhua) -- Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi, Filistinli gruplarla İsrail arasında bir ateşkes anlaşmasının yakın olduğunu açıkladı.

El-Hindi perşembe günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçleriyle esir takası ve ateşkes konusunda kısmi de olsa bir anlaşmaya varmaya yakınız" dedi.

El-Hindi, İsrail'in ateşkes anlaşmasının uygulanmaya başlamasından sonra yaptığı talep üzerine "grupların ilk aşamada İsrailli rehinelerin listesini hazırlamak için bir haftaya ihtiyaç duyduğunu" ve listeyi bu sürenin ardından teslim edeceklerini belirtti. El-Hindi, İsrail tarafının "ilk aşamada serbest bırakılma şartlarını karşılamayan 12 askeri de listeye dahil etmek istediğini" belirtti.

Yetkili, "Hamas, esneklik göstererek bu askerlerin isimlerini rehinelerin serbest bırakılacağı ilk listeye eklemeyi kabul etti; ancak bu tavizler karşılığında bazı koşullar öne sürdü" dedi.

El-Hindi, İsrail tarafının makul olmayan taleplerle görüşmeleri "tıkamak" istediğini, ancak direnişin müzakereler yoluyla Gazze Şeridi'ndeki "Filistin halkının acılarını sona erdirmeye çalıştığını" söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Hamas ile arabulucular arasında ateşkese ve esir takası anlaşmasına yönelik yoğun görüşmeler sürüyor.