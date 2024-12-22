İsrail'in Alıkoyduğu 7 Lübnanlı Serbest Bırakıldı

İsrail ordusunun alıkoyduğu 7 Lübnan vatandaşı serbest bırakıldı.
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Lübnan Kızılhaç ekipleri, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Lübnan ordusunun eşliğinde İsrail ordusunun alıkoyduğu 7 Lübnanlıyı teslim aldı.
Ülkenin güneyindeki Sur kentinde bulunan Lübnan İtalyan Hastanesi'ne sağlık kontrolleri yapılması için getirilen 7 Lübnanlıyı aileleri hastane önünde karşıladı.
Sağlık kontrollerinin ardından Lübnan ordusu istihbaratı gerekli soruşturmaların yapılması için serbest bırakılan Lübnanlıları Sayda kentindeki merkeze götürdü.
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