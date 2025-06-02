İsrail'in Ateşi 3 Filistinli'nin Canına Mal Oldu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, yardım dağıtım merkezi yakınlarında açtığı ateş sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Refah kentinin batısındaki ABD kontrolündeki dağıtım merkezinden insani yardım alabilmek için bölgeye gelen Filistinlilere ateş açtı.

Saldırı sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail ordusunun dün Refah kentinde yardım almak için gelen Filistinlilere açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli de bugün hayatını kaybetti.

Saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu cami yıktı

Öte yandan İsrail ordusu gece saatlerinde Gazze kentinin kuzeyi ve doğusu başta olmak üzere farklı bölgelere havadan ve karadan top atışlarıyla saldırılarını yoğunlaştırdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze ile Han Yunus'un doğusu ile Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde konutları havaya uçurmaya devam etti.

Deyr Belah'taki Ensar Camisi de İsrail ordusunun attığı 3 füze sonucu yıkıldı.

İsrail'in "yardım dağıtım mekanizması"

İsrail ordusu, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri, oluşturduğu sözde "tampon bölgelerde" kurduğu dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor.

İsrail ordusunun son olarak pazar günü Gazze Şeridi'nde 2 ayrı noktada insani yardım almaya çalışan Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 232 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde dağıtım noktasında yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak onlarca kişiyi öldürdüğünü inkar etmişti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımının ölüm tuzağına dönüştüğünü" belirtmişti.

Eleştirilerin hedefinde

Bu yıl şubatta İsviçre'nin Cenevre kentinde "kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü" olarak kurulduğu belirtilen "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın arkasında, ABD ve İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv ve Washington yönetimleri bulunuyor.

UNRWA ve Gazze'deki Filistin hükümeti, bu vakfın Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade ediyor.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, bu vakıf sayesinde Gazze'ye yardımlar konusunda BM ve diğer bağımsız yardım kuruluşlarının saf dışı edilmesi amaçlanıyor.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulan vakıf, ABD tarafından "bağımsız" olarak değerlendirilmesine rağmen, kuruluşun İcra Direktörü Jake Wood, açılış töreninden bir gün önce istifa ettiğini duyurmuştu.

Wood, yardım planını hayata geçirmenin "insani ilkelerle bağdaşmadığını" ve "tarafsızlık, insanlık ve bağımsızlık gibi temel prensiplerden taviz verilemeyeceğini" ifade etmişti.