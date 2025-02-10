İsrail'in Batı Şeria'da Ateş Açma Emri Genişledi - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'da Ateş Açma Emri Genişledi

İsrail ordusu, Batı Şeria'da silahsız Filistinlilere karşı ateş açma talimatını genişletti.

10.02.2025 14:17
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde olduğu gibi işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı ateş açma emrinin çerçevesini genişlettiği ve bunun Filistinli sivillerin ölüm sayısındaki artışa neden olduğu belirtildi.

Haaretz gazetesinin İsrail ordusuna bağlı birliklerin komutanlarına dayandırdığı habere göre, İsrail Merkez Komutanlığı, Gazze Şeridi'nde izlediği ateş mekanizmasını Batı Şeria'da da şüpheli olsun ya da olmasın her silahsız Filistinliyi öldürmek için uygulama kararı verdi.

Bu kararla birlikte İsrail askerlerinin artık daha kolay tetiğe bastığı vurgulandı.

Batı Şeria'daki askeri operasyonlara katılan askerlerin, "İsrail Merkez Komutanlığı Komutanı Avi Bluth'un Filistinlilere gözaltına başvurmadan ateş açılmasına izin verdiğini" söyledikleri aktarıldı.

Batı Şeria'da son dönemde silahsız Filistinlilerin ölümlerindeki artışın "alışılmadık" olduğunu dile getiren askerlerin, bunu Bluth'un kendilerine şüphelenilen herhangi bir Filistinliyi vurup öldürme izni veren kararına bağladığı kaydedildi.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun "ateş talimatlarında herhangi bir değişikliğin olmadığı" yönündeki açıklaması aktarıldı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail'in, Cenin kenti ve mülteci kampı ile çevre beldelere başlattığı saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 909 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'da Ateş Açma Emri Genişledi - Son Dakika

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