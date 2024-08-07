İsrail'in Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 620'ye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 620'ye çıktı

İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 620'ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ölenlerden 145'i çocuk, 9'u kadın. Aynı dönemde İsrail ordusu 10 bin Filistinliyi gözaltına aldı, 5 binden fazla Filistinli yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarihten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılar arttı.

07.08.2024 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BATI İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 620'ye çıktığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında konuyla ilgili bilgi paylaşıldı.

"İşgalcilerin kurşunuyla 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da şehit olanların sayısı 620'ye yükseldi" ifadelerine yer verilen açıklamada, ölenlerden 145'inin çocuk, 9'unun kadın olduğu kaydedildi.

Resmi verilere göre, İsrail ordusunun Batı Şeria ve Kudüs'te bu sürede gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 10 bine ulaşırken, 5 binden fazla Filistinli de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarihten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 39 bin 677 Filistinli hayatını kaybetmiş, 91 bin 645 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Doğu Kudüs, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Gazze, Kudüs, Çocuk, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 620'ye çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 22:29:03. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 620'ye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement