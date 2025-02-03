İsrail'in Batı Şeria'da Soykırım Kampanyası - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'da Soykırım Kampanyası

BM Raportörü Albanese, İsrail'in Gazze'deki ateşkes döneminde Batı Şeria'ya saldırılarını artırdığını belirtti.

03.02.2025 17:17
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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in, Gazze'de devam eden ateşkes sırasında soykırım kampanyasını işgal altındaki Batı Şeria'ya taşıdığını belirtti.

Albanese, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki saldırılarına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "İsrail'in soykırım kampanyası, Gazze'deki ateşkes sırasında ve uluslararası toplumun sessizliğinin ortasında Batı Şeria'ya taşındı." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi Tulkerim'e taşımıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırıların şiddetini artırdı.

İsrail ordusu, baskınlar, hava saldırıları, sivil yerleşim yerlerini havaya uçurma ve altyapıyı askeri iş makineleriyle tahrip etme ve Filistinlileri göçe zorlamanın yanında farklı eylemlerle Filistinlilerin canına ve malına zarar veriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'da Soykırım Kampanyası - Son Dakika

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