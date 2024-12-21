İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınında Bir Filistinli Öldürüldü

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Cenin kenti doğusundaki Fekkua köyünde Hüseyin Abdulkadir Hadur (37) adında bir Filistinliyi vurarak öldürdü.

Hadur'un naaşı Cenin Devlet Hastanesine nakledildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 823 Filistinli hayatını kaybetti.