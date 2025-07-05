İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ev baskınları ve gözaltı operasyonları düzenlerken, Yahudi yerleşimciler de Filistin topraklarına zarar vermeye devam etti.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine baskın düzenledi.

Balata ve El-Ayn mülteci kamplarının yanı sıra Asker el-Beled, Mesakin eş-Şabi ve Rafidyia mahallelerinde çok sayıda eve girerek arama yapan İsrail askerleri, bölgeden ayrılmadan önce 17 yaşındaki Ahmed Rayik el-Kada ile Muhammed el-Hafi'yi gözaltına aldı.

Güneydeki El Halil kentinde de çeşitli noktalara baskınlar düzenlendi.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Gazze Şeridi'ne sürülen Mehdi Şaver, Eymen Ebu Davud ve Bessam Ebu Suneyne'nin İsrail hava saldırılarında öldürüldüğünü duyurdu.

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'in güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde Filistinli çiftçilere ait zeytinliklere saldırdı.

El-Baydar Bedevi Haklarını Savunma Örgütü'nün, bu tür saldırıların Masafer Yatta ve Batı Şeria'daki diğer bölgelerde sıkça tekrarlandığını, amacın Filistinlileri topraklarından zorla uzaklaştırmak ve bu alanları yerleşimcilere açmak olduğunu belirtti.

Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak, İsrail ordusu ve yerleşimciler Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki şiddet eylemlerini artırdı. Filistin kaynaklarına göre, şimdiye kadar en az 989 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 18 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin desteğiyle Gazze'de katliam, zorla yerinden etme, açlık ve yıkım politikalarını sürdürüyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıların durdurulması yönündeki kararlarını ise görmezden geliyor.

Bu süreçte çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 193 bin Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı, 11 binden fazla kişi kayboldu. Yüz binlerce kişi yerinden edilirken, kıtlık ve saldırılar, çocuklar başta olmak üzere çok sayıda insanın hayatına mal oldu.