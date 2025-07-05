İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları Devam Ediyor

05.07.2025 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu Batı Şeria'da ev baskınları yaparken, yerleşimciler Filistin topraklarına saldırıyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ev baskınları ve gözaltı operasyonları düzenlerken, Yahudi yerleşimciler de Filistin topraklarına zarar vermeye devam etti.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine baskın düzenledi.

Balata ve El-Ayn mülteci kamplarının yanı sıra Asker el-Beled, Mesakin eş-Şabi ve Rafidyia mahallelerinde çok sayıda eve girerek arama yapan İsrail askerleri, bölgeden ayrılmadan önce 17 yaşındaki Ahmed Rayik el-Kada ile Muhammed el-Hafi'yi gözaltına aldı.

Güneydeki El Halil kentinde de çeşitli noktalara baskınlar düzenlendi.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Gazze Şeridi'ne sürülen Mehdi Şaver, Eymen Ebu Davud ve Bessam Ebu Suneyne'nin İsrail hava saldırılarında öldürüldüğünü duyurdu.

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'in güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde Filistinli çiftçilere ait zeytinliklere saldırdı.

El-Baydar Bedevi Haklarını Savunma Örgütü'nün, bu tür saldırıların Masafer Yatta ve Batı Şeria'daki diğer bölgelerde sıkça tekrarlandığını, amacın Filistinlileri topraklarından zorla uzaklaştırmak ve bu alanları yerleşimcilere açmak olduğunu belirtti.

Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak, İsrail ordusu ve yerleşimciler Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki şiddet eylemlerini artırdı. Filistin kaynaklarına göre, şimdiye kadar en az 989 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 18 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin desteğiyle Gazze'de katliam, zorla yerinden etme, açlık ve yıkım politikalarını sürdürüyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıların durdurulması yönündeki kararlarını ise görmezden geliyor.

Bu süreçte çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 193 bin Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı, 11 binden fazla kişi kayboldu. Yüz binlerce kişi yerinden edilirken, kıtlık ve saldırılar, çocuklar başta olmak üzere çok sayıda insanın hayatına mal oldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce eskort, sonra avukat oldular 11 milyonluk vurgun Önce eskort, sonra avukat oldular! 11 milyonluk vurgun
Düşen uçakta hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı, oğlu fenalaştı Düşen uçakta hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı, oğlu fenalaştı
Manavgat Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında
Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti
Fenerbahçeli yönetici fikstür çekimindeki fotoğraf karesine girmedi Sebebi Galatasaraylı o yönetici Fenerbahçeli yönetici fikstür çekimindeki fotoğraf karesine girmedi! Sebebi Galatasaraylı o yönetici
Fenerbahçeli kaymakamla iddiaya girdi, hediyesini kaptı Fenerbahçeli kaymakamla iddiaya girdi, hediyesini kaptı
CHP kurultay davasında bir kez daha görevsizlik kararı CHP kurultay davasında bir kez daha görevsizlik kararı
Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya taş, sopa ve bıçaklarla saldırdılar Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya taş, sopa ve bıçaklarla saldırdılar
Persepolis’e İsmail Kartal’dan sonra bir Türk teknik adam daha Persepolis'e İsmail Kartal'dan sonra bir Türk teknik adam daha
Manavgat Belediyesi’ne operasyonun detayları Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet Manavgat Belediyesi'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
3-5 beğeni uğruna yaptıkları rezillik büyük tepki çekti: Utanın biraz 3-5 beğeni uğruna yaptıkları rezillik büyük tepki çekti: Utanın biraz!

13:10
Tır şoförünün katili ifadesinde döküldü Öldürüp kafasını kesmiş
Tır şoförünün katili ifadesinde döküldü! Öldürüp kafasını kesmiş
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’den pis kokular geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'den pis kokular geliyor
12:32
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte operasyonun ayrıntıları
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları
18:34
UEFA’dan Beşiktaş’a ceza
UEFA'dan Beşiktaş'a ceza
18:31
Trabzonspor, Paul Onuachu’yu açıkladı İşte maliyeti
Trabzonspor, Paul Onuachu'yu açıkladı! İşte maliyeti
18:24
Abraham’dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak sözler
Abraham'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak sözler
18:23
Elon Musk’tan Trump’ı kızdıracak hamle Parti kurmayı önerdi
Elon Musk'tan Trump'ı kızdıracak hamle! Parti kurmayı önerdi
18:17
Beşiktaş’ta ayrılık resmen açıklandı
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı
18:03
Serdar Dursun Türkiye’ye dönüyor
Serdar Dursun Türkiye'ye dönüyor
18:03
Ödemiş’teki orman yangını 40 haneli mahalleyi ’’hayalet köy’’e dönüştürdü
Ödemiş'teki orman yangını 40 haneli mahalleyi ''hayalet köy''e dönüştürdü
18:01
İzmir’deki ’yolsuzluk’ operasyonunda 60 kişi tutuklandı Aralarında Tunç Soyer de var
İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonunda 60 kişi tutuklandı! Aralarında Tunç Soyer de var
17:37
Maltepe’de yıkım sırasında 11 katlı bina çöktü
Maltepe'de yıkım sırasında 11 katlı bina çöktü
17:15
3-5 beğeni uğruna yaptıkları rezillik büyük tepki çekti: Utanın biraz
3-5 beğeni uğruna yaptıkları rezillik büyük tepki çekti: Utanın biraz!
17:10
Manavgat Belediyesi’ne operasyonun detayları Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
Manavgat Belediyesi'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
17:03
Persepolis’e İsmail Kartal’dan sonra bir Türk teknik adam daha
Persepolis'e İsmail Kartal'dan sonra bir Türk teknik adam daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2025 15:42:21. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.