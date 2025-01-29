İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Sürekli Artıyor

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İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarıyla neden olduğu ölümlerin yanı sıra onlarca kişiyi gözaltına aldığı baskın ve yıkımlarla Filistinlileri bölgeden göçe zorlamayı amaçladığı belirtiliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, 17 kişinin ölümüne ve 50 kişinin yaralanmasına sebep olan, Cenin saldırısının ardından İsrail ordusunun, Tulkerim Mülteci Kampı'na yönelik iki günlük saldırılarında 2 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tulkerim Valisi Abdullah Kumeyl de İsrail işgal güçlerinin iki gündür kente saldırılarını sürdürdüğünü hatırlatarak, "Gücümüzü tüketmeyi ve altyapı imkanlarımızı yok etmeyi hedefliyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail güçlerinin baskınlarında yolları kullanılmaz hale getirerek, vatandaşlara ait konutları, iş yerlerini yıkmayı hedeflediğini aktaran Kumeyl, ayrıca İsrail güçlerinin birçok vatandaşı gözaltına aldığını ve evlerinden çıkmaya zorladığını paylaştı.

Filistin makamlarına göre İsrail güçleri 27 -28 Ocak tarihlerinde Batı Şeria'da en az 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

"Evleri kışlalara dönüştürüyor"

Tulkerim Mülteci Kampı Halk Komitesi Başkanı Faysal Selame, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kamp sıkı bir kuşatma altında. Dükkanlar ve evler yıkılırken, bazıları da yakılıyor." dedi.

İsrail ordusunun, yüzlerce aileyi bölgeden çıkardığını, bu esnada hızla tahliye tehditleri nedeniyle Filistinlilerin sadece birkaç eşya alıp evlerinden ayrıldıklarını anlatan Selame, "İsrail ordusu (Tulkerim'de) evleri ele geçirip askeri kışlalara dönüştürdü, aileleri canlı kalkan olarak kullandı. Kentteki hastaneleri kuşattı ve birçok mahalleye baskınlar düzenledi" diye konuştu.

İsrail birliklerinin Tulkerim'deki birçok mahallede devriye gezdiğini, buldozerlerin şehir merkezindeki Cemal Abdünnasır Meydanı'na da ulaştığını aktaran Selame, "Mülteci kampında zaman zaman silah sesleri ve patlamalar duyuluyor, kente giriş noktalarındaki altyapıda tahrip çalışmaları yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Tulkerim Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerden biri olan Besme Dar Said ise "Dün kamptan ayrılmadık. Bugün İsrail ordusunun bizden evleri terk etmemizi istemesi ve bize birkaç dakikalık izin vermesi üzerine ayrılmak zorunda kaldık. Annem ve kardeşimle tekerlekli sandalyede nasıl gidebilirim? Ama terk etmek zorunda kaldım. Sokaklar ve altyapı harap, evler yıkılmış durumda." dedi.

İsrail ordusunun "evleri boşalttığını ve çatılarına keskin nişancılar yerleştirdiğini" belirten Filistinli kadın, ağır bir saldırıyla karşı karşıya olduklarının altını çizdi.

Tulkerim Mülteci Kampı'nda daha önce birkaç baskına maruz kaldığını ifade eden Besme Dar Said, "askeri buldozerin bir evi yıktığına şahit oldum" diyerek yaşadıkları acıyı anlatmaya çalıştı.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Söz konusu dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 880 Filistinli hayatını kaybetti.