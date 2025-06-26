İsrail'in Batı Şeria'daki Yıkım Süreci - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'daki Yıkım Süreci

26.06.2025 19:14
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UNRWA, İsrail'in Batı Şeria'daki mülteci kamplarını sistematik olarak yıktığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Batı Şeria Direktörü Roland Friedrich, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan mülteci kamplarını hedef almaya devam ettiğini belirtti.

UNRWA'nın Batı Şeria Direktörü Friedrich, yaptığı açıklamada, sadece son 12 gün içinde onlarca binanın yıkıldığını, kampların sistematik olarak tahrip edildiğini kaydetti.

Friedrich, "İsrail işgal güçleri, Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında evleri ve yapıları yıkmaya devam ediyor. Aileler en temel haklardan dahi mahrum bırakılıyor, insanlar, İsrail buldozerleri gelmeden önce eşyalarını bile kurtaramıyor." dedi.

İsrail'in açık bir şekilde uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkati çeken Friedrich, "Bir zamanlar yaşam dolu olan bu kamplar bugün moloz yığınlarına dönüştü. Bu sadece yıkım değil, açık bir şekilde uluslararası hukukun ihlali, sistematik zorla yerinden etme ve toplu cezalandırma uygulamasıdır." ifadelerini kullandı.

Friedrich, kamp sakini sivillerin gecikmeden evlerine dönebilmelerine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Aylar süren saldırılarda on binlerce kişi yerinden edildi

İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde geniş çaplı askeri saldırılar yürütüyor. Cenin'de başlayan bu saldırılar zamanla Tulkerim ve Nur Şems kamplarına uzandı.

Filistin'in Sesi Radyosu, 22 Haziran'da, "İsrail'in 153 gündür devam eden askeri saldırıları kapsamında Cenin ve Nur Şems'te çok sayıda binayı yıktığını, beldelere baskınlar düzenlediğini ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığını" bildirmişti.

Cenin Belediyesi'nin açıklamasına göre, İsrail saldırılarında kampın yaklaşık yüzde 33'üne denk gelen 95 ev yıkıldı. 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede 600'den fazla ev yıkıldı, 22 binden fazla kişi yerinden edildi.

Filistin resmi verilerine göre, Tulkerim ve Nur Şems kamplarındaki saldırılar 5 binden fazla aileyi, yani yaklaşık 25 bin kişiyi evlerinden etti. En az 400 ev tamamen yıkılırken, 2 bin 573 ev de kısmen hasar gördü.

Gazze'de soykırım, Batı Şeria'da baskı derinleşiyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde ABD'nin de desteğiyle düzenlediği saldırılar soykırım olarak tanımlanıyor.

Saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 188 binden fazla Filistinli öldürüldü ya da yaralandı. 11 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce insan ise evsiz kaldı.

Gazze'de süren yıkımın yanı sıra, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da saldırılarını artırdı. Filistinli yetkililere göre, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da en az 986 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 17 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'daki Yıkım Süreci - Son Dakika

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