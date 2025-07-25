İsrail'in Batı Şeria İlhakı İki Devletli Çözümü Tehdit Ediyor

Filistin Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ahmed ed-Dik, İsrail Meclisinde, Batı Şeria'nın ilhakına yönelik atılan adımın iki devletli çözümü maziye gömme planının bir parçası olduğunu söyledi.

Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'de iktidardaki sağcı koalisyonun, Filistin devletinin kurulma şansını ortadan kaldırmak ve iki devletli çözümü maziye gömmek için çalıştığını belirtti.

İsrail Meclisinin hükümete Batı Şeria'nın ilhak edilmesi için çağrı yapan kararının, İsrail'in Filistin halkının haklarını ellerinden almak için işlediği "soykırım, zorla yerinden etme ve ilhak" suçlarının bir devamı olduğunu kaydeden Dik, İsrail'in sahada emrivaki dayatmaya çalıştığını ancak bu uygulamaların hükümsüz olduğunu ifade etti.

Fransa'nın eylül ayında Filistin devletini resmen tanıma kararı almasına da değinen Dik, başka ülkelerin de Fransa'yı takip edeceğini söyledi.

Dik, uluslararası toplumun tavrının, İsrail'in yasa dışı tek taraflı eylemlerine vermiş olduğu bir tepki olduğunu kaydetti.

Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin halkının topraklarında kalmaya kararlı olduğunu vurgulayan Dik, "Gazze'de bombalama, açlık ve susuzluğa ve Batı Şeria'daki saldırılara rağmen Filistinliler topraklarında kalmaya kararlılar. Uluslararası toplum artık, Filistin halkının bir devleti hak ettiğine dair eskisinden çok daha güçlü bir kanaate sahip." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün, ülkesinin Filistin devletini tanımasına karar verdiklerini ve eylülde resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

İrlanda, Norveç ve İspanya da 28 Mayıs 2024'te Filistin'i resmen tanıdığını duyurmuştu.

İsrail Meclisinde Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin oylama

İsrail Meclisi, 23 Temmuz'daki oturumda, hükümete, 1967'de işgal ettiği Filistin toprağı Batı Şeria'nın ilhak edilmesi için çağrı yapan kararı oylamıştı.

Meclisteki 120 milletvekilinden 71'i kararın lehinde, 13'ü aleyhinde, kalanlar ise çekimser oy kullanmıştı.

Mecliste kabul edilen kararda, Batı Şeria'nın "Yahudi halkının tarihi, kültürel ve manevi anavatanı ve İsrail topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu" iddia edilmişti.