İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetti

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(ANKARA) - Filistin'in resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik dün başlayan saldırılarında toplam 17 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail Ordusu, bu sabah yayımladığı yazılı açıklamada Batı Şeria'da beş kişiyi daha öldürdüğünü açıklamıştı.

Filistin hükümetine bağlı WAFA haber ajansı, ikinci gününde devam eden İsrail saldırıları sonucunda işgal altındaki Batı Şeria'da toplam 17 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ajans, İsrail ordusunun Tulkarim kentindeki evlere baskın düzenlediğini ve komşu Nur Şems Mahallesi'nin girişlerini kapattığını belirtti.

İsrail Ordusu, sabah erken saatlerde Batı Şeria'nın Tulkarim kentinde düzenlenen "terör karşıtı askeri bir operasyonla" beş kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı. İsrail Savunma Güçleri, Filistin İslami Cihat Hareketi Komutanı Muhammed Jaber'in öldürülenler arasında olduğunu belirtmişti. Filistin İslami Cihat Hareketi, Jaber'in ölümünü doğruladı ve Jaber'in Nur Şems mülteci kampında öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail'in Batı Şeria'da çok sayıda kentte eş zamanlı olarak dün başlattığı saldırılar, 2002 yılından bu yana Batı Şeria'ya düzenlenen en geniş çaplı saldırı olarak görülüyor. Gazze'ye yönelik saldırıları da 11'inci ayına giren İsrail'in "terör karşıtı" olarak nitelediği askeri operasyonlarında 40 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki savaşın sona erdirme amaçlı diplomatik çabalar sürerken Batı Şeria'ya yönelik saldırıların başlaması çatışmaların bölgeye yayılması konusunda endişeleri artırdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yaptığı geniş çaplı askeri saldırıları "hemen" durdurması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Josep Borrell de İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarının, Gazze'de devam eden savaşın "genişlemesine" neden olmaması gerektiğini söylemişti.